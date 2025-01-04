ضبط 291 قضية مخدرات و56 قطعة سلاح وتنفيذ أكثر من 56 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وجرى ضبط 291 قضية مخدرات بإجمالي 325 متهمًا، شملت أكثر من 352 كيلو من الحشيش، 28 كيلو من البانجو، 27 كيلو من الهيروين، 13 كيلو من الهيدرو، 6 كيلو من الآيس، 4 كيلو من الشابو، 2 كيلو من البودر، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 3187 قرصًا مخدرًا.

كما جرى ضبط 56 قطعة سلاح ناري بحوزة 54 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و217 قطعة سلاح أبيض.

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 56 ألفا و683 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 4 تشكيلات عصابية و15 متهمًا بأعمال بلطجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.