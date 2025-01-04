ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 11 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الجرائم.