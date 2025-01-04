الجماهير تشيد بأبطال مسلسل قهوة المحطة بعد الحلقة الأخيرة

استطاع مسلسل قهوة المحطة خطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقاته الأولى في النص الثاني من الموسم الرمضاني 2025، إذ أصبح حديث السوشيال ميديا نظرا للأحداث المشوقة التي قدمها المسلسل، خاصة في الحلقة الأخيرة التي شهدت الكشف عن قاتل مؤمن الدور الذي يجسده الفنان أحمد غزي، كما أنها شهدت وفاة سحر حفيدة الجاولي (علاء عوض) أحد العاملين في قهوة المحطة والتي كانت بحاجة إلى نقل كلية.

إشادة بمسلسل قهوة المحطة

تفاعل الكثير من الجماهير مع الحلقة الأخيرة من مسلسل قهوة المحطة، خاصة لحظة الكشف عن قاتل الشاب الصعيدي «مؤمن»، إذ أشاد الجميع بأداء أبطال المسلسل التي وصفه البعض بأنه رائع، وجاءت التعليقات كالتالي: «مسلسل قهوة المحطة خلانا نكتشف نجم جديد مهم النجم الشاب أحمد غزي.. ما شاء الله عنده قبول رهيب .. وش مصري أصيل قريب من الناس وموهوب جداً وشاطر».

وجاءت من ضمن التعليقات أيضا: «مسلسل قهوة المحطة بالنسبة ليا تجربة مميزة تقيلة علي مستوى المواجهات التمثيلية، صادم في قصته ونهايته، وعنده أجواء مميزة مش هتلاقيها عند أي عمل درامي السنة دي.. مسلسل كسبنا منه موهبة مميزة زي أحمد غزي، وحضور أسماء تقيلة زي رياض الخولي، وتأكيد على إن المؤلف عبدالرحيم كمال هو واحد من أهم كتاب الدراما في الوقت الحالي.. رحلة جميلة شفنا فيها شاب كان بيحاول يحقق حلمه رغم الصعوبات اللي شافها، وبرحيله ساب رسالة إننا نسعي ورا حلمنا مهما كان التمن ومهما كانت الصعوبات سواء ظروف أو ناس بتقف قصادنا» وأيضا: «إلى كل العاملين في مسلسل قهوة المحطة غير مستثني منكم أحد.. شكرًا على العمل الرائق الممتع»، وغيرها من التعليقات.

قصة مسلسل قهوة المحطة

يذكر أن مسلسل قهوة المحطة عرض في 15 حلقة خلال النصف الثاني من رمضان، وقدم قصة الشاب مؤمن الصاوي الذي جاء من قنا في صعيد مصر لتحقيق حلمه في التمثيل والشهرة من خلال تقديم تجربة أداء، لكنه يصطدم بالقاهرة ويواجه العديد من المشكلات التي تبدأ بسرقة حقيبته بمجرد وصوله لمحطة القطار، فلا يجد أمامه سوى القهوة ليقيم فيها حتى موعد تجربة الأداء التي جاء من أجلها، وتنتهي بمقتله في نفس القهوة بعد أن يكتشف العصابة التي تتاجر بالأعضاء والتي يديرها الملك، الذي يقوم بقتله لإصرار مؤمن على تبليغ النائب العام.