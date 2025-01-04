‎أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات

كشفت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن ‎أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات، خلال إجازة عيد الفطر، إذ حرصت الهيئة على توفير الكثير من المواعيد والقطارات المختلفة، بحيث يتاح اكثر من فرصة امام المواطنين الراغبين فى السفر خلال إجازة العيد، على قطارات الوجهي البحري والقبلي.

‎أسعار تذاكر سكك حديد مصر ومواعيد القطارات للوجه البحرى

واختلفت أسعار تذاكر سكك حديد مصر، وفقا للدرجة، كما اختلفت مواعيد القطارات خلال اجازة العيد، إذ يستطيع المواطنين اختيار المواعيد الملائمة لهم، وقد جاءت أسعار التذاكر كالتالي:

-الدرجة الأولى قطارت التالجو للوجه البحري، نحو 275 جنيهًا.

-الدرجة الثانية نقطارت التالجو للوجه البحري حو 175 جنيهًا.

أسعار تذاكر قطارات التالجو للوجه القبلي

- المنيا وأسيوط 350 جنيه للدرجة الأولى و250 جنيها للدرجة الثانية.

- سوهاج 475 جنيها للدرجة الأولى و300 جنيه للدرجة الثانية.

- قنا 550 جنيهًا للدرجة الأولى و350 جنيها للدرجة الثانية.

- الأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الثانية.

- أسوان نحو 650 جنيها للدرجة الأولى و550 جنيها للدرجة الثانية.

مواعيد قطارات سكك حديد مثر في عيد الفطر

ووفقا لما جرى إعلانه عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر في العيد من جانب هيئة السكة الحديد، جاءت المواعيد القطارات كما يلي:

- قطار تالجو برقم 2040 ، يتحرك من القاهرة وصولا إلى أسوان حتى يوم 10 أبريل المقبل، حيث يتحرك الساعة 20:15 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 8:10 صباحًا

- قطار تالجو برقم 2041، يتحرك يوميا من أسوان وصولا للقاهرة حتى يوم 11 أبريل المقبل، حيث يتحرك الساعة 16:50 مساءً ويصل الساعة 4:50 صباحًا.

- قطار مكيف إسباني رقم 1942 ، يتحرك من القاهرة وصولا إلى أسوان حتى يوم 10 أبريل المقبل، يتحرك الساعة 22:50 ويصل إلى أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- قطار مكيف إسباني مطور رقم 1943، يتحرك من أسوان زصولا للقاهرة حتى يوم 11 أبريل المقبل، حيث يتحرك الساعة 18:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

- قطار ثالثة مكيف رقم 1938، يتحرك من القاهرة وصولا إلى أسوان حتى يوم 10 أبريل المقبل، من الساعة 21:50 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 10:05 صباحًا.

- قطار مكيف رقم 1939 ، يتحرك من أسوان للقاهرة حتى يوم 11 أبريل 2025 المقبل، الساعة 22:30 مساءً وصولا للقاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

- قطار مكيف رقم 1940، يتحرك من القاهرة وصولا لاسوان حتى 11 أبريل 2025 المقبل، يتحرك من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:3.0 ظهرًا.