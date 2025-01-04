إيرادات أفلام عيد الفطر.. «سيكو سيكو» يتصدر شباك التذاكر لليوم الثاني

بقصةٍ وأحداث كوميدية تصدّر فيلم سيكو سيكو من بطولة طه دسوقي وعصام عمر، إيرادات أفلام عيد الفطر 2025، محتلًا المركز الأول في شباك تذاكر الإيرادات في السينمات.

إيرادات فيلم سيكو سيكو

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنّ إيرادات فيلم سيكو سيكو في ثاني أيام عرضه بالسينمات، محققًا 8 ملايين و544 ألفا و28 جنيهًا، ضمن إيرادات أفلام عيد الفطر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، وطه دسوقي، في أول عمل فني يجمعهما، إضافة إلى كل من خالد الصاوي، وتارا عماد، باسم سمرة، وعلي صبحي، وديانا هشام، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.