«البيئة» تبحث مع القطاع الخاص الصيني سبل تعزيز التعاون لإنتاج الوقود البديل RDF

استقبل ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وفد شركة سينوما الصينية برئاسة نائب رئيس الشركة فى مصر، لبحث سبل التعاون للاستثمار في إنتاج الوقود البديل RDF وادخاله في منظومة الطاقة لمصانع الاسمنت، والتخلص الآمن من المخلفات وضمان تحقيق أقصى المعايير البيئية، بهدف تعزيز منظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال تحسين عمليات الجمع والفرز والمعالجة للمخلفات بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية والإقتصادية.

لبحث سبل التعاون للاستثمار فى انتاج الوقود البديل RDF

واكدت وزيرة البيئة أن هذا يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار في كل مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير ومعالجة لكل انواع المخلفات، خاصة وأن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

وقد تعرف الوفد الصينى على الوضع الحالى لـ منظومة المخلفات فى مصر من خلال تنفيذ عدد من الزيارات إلى مواقع مهمة للمخلفات فى مصر، إذ رافقهم فريق عمل من جهاز تنظيم ادارة المخلفات لزيارة مجمع المخلفات بالعاشر من رمضان ، وموقع كوم اوشيم بمحافظة الفيوم، وموقع ظوخ الخيل للمخلفات بمحافظة المنيا، وموقع المخلفات بشبرامنت بالجيزة، وذلك للتعرف على الوضع الحالى، وطرق التخلص والمعالجة الموجودة على ارض للواقع .

معالجة أنواع المخلفات

وتعد شركة سينوما- مصر الصينية إحدى اكبر الشركات الصينية الرائدة العاملة فى مجال معالجة المخلفات، وتعمل فى مصر منذ 10 سنوات، وتدير حوالى 50 % من إنتاج مصر من الأسمنت بمصانع العريش للأسمنت فى سيناء، وبنى سويف، والذي يعد الاكبر فى العالم في إنتاج الاسمنت، ومصنع سوهاج والسويدي للاسمنت.