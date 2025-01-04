القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السوداني اليوم.. «اتفرج ببلاش»

ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن متابعة مباراة الفريق التي من المقرر أن تقتم على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الكثير عن القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السوداني

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إذ أن هناك العديد من القنوات التي تنقل المباراة ومنها قناة تايم سبورتس الأرضية، التي أعلنت نقل مباراة الأهلي والهلال السوداني، مجانا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورتس الأرضية

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا من خلال ضبط قناة تايم سبورتس الأرضية وفقا للخطوات التالية:

- تحويل البث في التلفاز إلى الاستقبال الأرضي.

- القيام بتوصيل أريال البث الأرضي بجهاز التلفاز.

- الضغط على زر الضبط أو الإعدادات.

- الدخول على أيقونة القنوات، ومن ثم إعداد توليف القناة.

- الضغط على توليف تلقائي، وتحديد البحث الرقمي، ثم كتابة تردد القناة UHF 32 وتثبيتها.

كما يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني من خلال شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 6.

وتأهل النادي الأهلي إلى هذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته خلف فريق أورلاندو بايريتس، ليضمن مكانه في ربع النهائي وهو حامل لقب البطولة.

كما قدم الهلال السوداني أداءً مميزًا في دور المجموعات، وتمكن من تصدر مجموعة قوية ضمت فرق كبيرة مثل مولودية الجزائر، مازيمبي، ويانج أفريكانز.