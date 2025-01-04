ما تحدي سلم الحب في الصين بعد صعود اليوتيوبر الشهير سبيد له؟

أثار فيديو اليوتيوبر الأمريكي الشهير سبيد، الذي وثّق فيه صعوده سلم الحب الشاهق في الصين دون حبال أو أي معدات للسلامة وحصد ملايين المشاهدات، تساؤلات مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي حول قصة سلم الحب الذي يجذب أنظار السائحين في الصين.

تحدي سلم الحب في الصين

ووفقًا لموقع hindustantimes، نتعرف على قصة تحدي سلم الحب الشاهق في الصين:

سلم الحب الصيني معلم سياحي بارز يقع على حافة جرف في قرية تشانغله بلدة تشونغشان القديمة.

- يبلغ ارتفاع سلم الحب 1314 مترًا.

- لا يحتوي على حواجز لحماية المتسلق من السقوط على الجانبين.

- يعتبر تسلق سلم الحب تحدٍ عالمي يخوضه كل من يريد إثبات شجاعته وحبه لشخص معين.

- يجذب سلم الحب الشاهق في الصين أنظار السائحين من مختلف أنحاء العالم، ويحرص محبي المغامرات على تسلقه بعد اتباع قواعد السلامة.

الاسم الحقيقي لليوتيوبر الأمريكي سبيد

وعلى الرغم من خطورة الفعل الذي قام به سبيد، إلا أن الفيديو أوضح شجاعته وعدم تردده في صعود السلالم ما جعل المشهد يبدو وكأنه غير حقيقي، وقد تفاعل مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وانقسمت ردود الفعل إلى فريقين، إذ أشاد فريق منهم بشجاعة اليوتيوبر الأمريكي وأدائه الساحر أثناء صعود السلم بينما انتقد الفريق الآخر هذا الفعل ووصفوه بالأمر المتهور الجنوني.



يُذكر أن الاسم الحقيقي لليوتيوبر الأمريكي سبيد ودارين واتكينز جونيور وهو من مواليد 21 يناير 2005، وقد اشتهر بقيامه ببث مباشر متنوع يلعب فيه بشكل أساسي ألعاب الفيديو بما في ذلك Roblox وFortnite ولعبة الفيفا الشهيرة، ولاحقا بدأ بزيارة العديد من دول العالم لصناعة فيديوهات بمحتويات مختلفة، منها ما هو للعمل الخيري.