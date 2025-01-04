ردود فعل واسعة بعد إدانة مارين لوبان ومنعها من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

ردود فعل واسعة في فرنسا، بعد إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بالاختلاس ومنعتها من شغل أي منصب عام لمدة 5 سنوات، بحسب قناة «تي إف 1» الفرنسية.

ووصفت مارين لوبان الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، وأنها ستستأنف ضده، وطلبت أن تتم إجراءات المحكمة قبل بدء حملة 2027، فيما ستظل لوبان غير مؤهلة للترشح حتى يتم البت في طلب الاستئناف.

ترامب يعلق على إدانة ‎مارين لوبان

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، إنها «صفقة كبيرة للغاية، وأنا أعلم كل شيء عن هذا الأمر، وكان كثير من الناس يعتقدون أنها لن تُدان بأي شيء، لكنها مُنعت من الترشح لخمس سنوات، وهي المرشحة الأوفر حظًا، هذا يشبه هذا البلد (أمريكا)، يشبهه كثيرًا».

سجن ومنع من السياسية لـمارين لوبان

وحكمت المحكمة على مارين لوبان بالمنع من العمل السياسي 5 سنوات والسجن 4 سنوات، من بينها سنتان تقضيهما بوضع سوار إلكتروني، وأمرتها بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، بعد إدانتها باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها.

وأعلن ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، دعمه لمارين لوبان بعد صدور حكم قضائي بحقها في فرنسا اليوم الإثنين، واصفا إدانتها بـ«إعلان الحرب».

صراع لوبان أمام الرئيس الفرنسي ماكرون

وتقدم اليمين الفرنسي المتشدد بقيادة «حزب التجمع الوطني» على باقي الأحزاب، في الوقت الذي عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حل مجلس النواب بعد تصدر أقصى اليمين لتصويت الفرنسيين في الانتخابات الأوروبية، فيما قالت زعيمته مارين لوبان: «نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم».

وخسرت لوبان في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، فيما تضع عينها على انتخابات فرنسا 2027.

لوبان المولودة في أغسطس 1968 تطالب بـ«نزع أسلمة» المجتمع الفرنسي، وتدعو لوبان إلى وقف الهجرة القانونية، وسوف تلغي القوانين التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن يصبحوا مقيمين قانونيين، وتطالب بخفض الإعانات المقدمة للمهاجرين لإحباط دوافع المهاجرين الجدد، فيما دعت سابقا فرنسا للانسحاب من منطقة شنغن وإعادة ضبط الحدود.