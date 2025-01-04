مواعيد فتح ‎حديقة الأزهر وسعر التذكرة في عيد الفطر المبارك.. «فسحة على قد الأيد»

بحلول عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثير من محبي الخروج والتنزه في أيام العيد، وتحديدا محبي الحدائق والمنتزهات في البحث عن مواعيد عمل تلك الحدائق، حتى يتمكنوا من قضاء وقت ممتع ومميز برفقة العائلة والأصدقاء، ومن أبرزها مواعيد فتح حديقة الأزهر وسعر التذكرة في عيد الفطر المبارك 2025، إذ تعد حديقة الازهر من أبرز مقاصد التنزه في المناسبات، لما تتميز به من مساحات شاسعة، تعطي فرصة للأطفال بالانطلاق واللعب وقضاء وقت مميز.

مواعيد فتح ‎حديقة الأزهر وسعر التذكرة

وعن مواعيد فتح حديقة الأزهر وسعر التذكرة، فحددت إدارة الحديقة مواعيد العمل الخاصة بها لتبدأ من الساعة 9 صباحا، وتستمر مواعيد العمل حتى الساعة 10 مساء يوميا، كما تصل أسعار التذكرة إلى 40 جنيها للكبار و30 جنيها للأطفال.

شروط دخول حديقة الأزهر

- غير مسموح بدخول الألعاب النارية داخل حديقة الأزهر.

- غير مسموح بدخول الأواني المعدنية داخل الحديقة.

- يجب تجنب دخول الحيوانات الحديقة.

- لا يسمح بدخول الدراجات بجميع أنواعها.

- لا يجب استخدام الحديقة للاجتماعات أو لإنشاء إعلانات في ساحات الحديقة.

طريقة الوصول لحديقة الأزهر بارك

- يمكن الذهاب لحديقة الأزهر من رمسيس بعد باستقلال المترو من محظة الشهداء لمحطة العتبة، ثم استقلال سيارة متجهة إلى حديقة الأزهر.

- كما يمكن الوصول للأزهر بارك عن طريق استقلال أتوبيس نقل عام من العتبة متجه إلى الدراسة.