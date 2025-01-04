أعلنت شركة بتروتريد لمستخدمي الغاز الطبيعي في مصر أنها ستستأنف خدمة تحصيل الفواتير من المنازل، بالإضافة إلى التحصيل الإلكتروني للفواتير وخدمة إدخال قراءة عداد الغاز، بعد توقفها لعدة أيام بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الشركة لتحسين خدماتها.

وأكدت شركة بتروتريد في بيان لها عبر الموقع الرسمي لها وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، أن موعد عودة خدمات التحصيل لفواتير الغاز الطبيعي، وإدخال قراءة عداد الغاز بتروتريد، ستكون يوم السبت 5 أبريل 2025، الساعة 12 صباحا، مع استمرار خدمة الشحن الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع.