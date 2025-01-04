‎سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في الأسواق المحلية

سجل ‎سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 1-4-2025 مستويات مستقرة بالأسواق المحلية، وفقًا للأسعار المعروضة من التجار للمستهلكين لأحد أبرز السلع الأساسية والغذائية، والتي تُعد طبقا رئيسيا على موائد المصريين، سواء للأصناف رفيعة أو عريضة الحبة، بفضل جهود وزارة التموين بضخ كميات كبيرة من السلعة بمنافذ البيع خلال موسم رمضان والعيد ما حقق توازنا بين العرض والطلب.

ونستعرض ‎سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق لأغلب الأصناف، وكذلك أسعار الأرز الأبيض للطن، وأغلب السلع الغذائية والاستراتيجية بمنافذ البيع التابعة لوزارة التموين.

‎سعر الارز الشعير اليوم فى مصر

وخلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 1 أبريل 2025، واصلت الأسواق المحلية عرض ‎سعر الأرز الشعير اليوم عند مستويات مستقرة، والتي جاءت لأغلب الأصناف كالتالي:

-‎ سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق للأصناف عريضة الحبة، سجلت 17 ألف جنيه فى المتوسط لـ طن الأرز.

- سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة في الأسواق المحلية، وصل إلى 15 ألف و500 جنيه خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

أسباب استقرار سعر طن الأرز الشعير في الأسواق



مع العلم، يُعد الأرز الشعير أحد السلع الغذائية المهمة في سلاسل الإمداد الغذائي، ويتحدد وفقًا للعديد من العوامل أبرزها العرض والطلب والإنتاج المحلي، وكذلك النقل والتخزين.

وتولت وزارة التموين جهودًا كبيرة في توفير السلع الأساسية والغذائية ومن بينها الأرز الشعير الذي تراجع سعره بنحو 30% في منافذ البيع مقارنة بسعر المستهلك بالمتاجر نتيجة ضخ كميات كبيرة في الأسواق وتحقق الوفرة أمام الطلب المتزايد، خلال موسم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك.

سعر طن الأرز الأبيض اليوم فى مصر

وسجل سعر طن الأرز الأبيض اليوم في الأسواق المحلية مستويات مستقرة، لتأتي أسعار أغلب الأصناف كالتالي:

سعر طن الأرز الأبيض اليوم عريض الحبة وصل إلى 27 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم وصل إلى 24 ألف جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم في المنافذ

- سعر لتر الزيت الخليط وصل إلى 30 جنيهًا.

- سعر كيلو السكر المعبأ 12 جنيهًا و60 قرشًا.

- سعر كيلو الدقيق الأبيض المعبأ للكيلو وصل إلى 18 جنيهًا.

- سعر كيلو المكرونة وزن 800 جرام وصل إلى 13 جنيهًا اليوم.