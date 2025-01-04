«الداخلية» تحتفل بعيد الفطر في مراكز الإصلاح.. وتوزّع «كعك» على النزلاء

«الداخلية» تحتفل بعيد الفطر في مراكز الإصلاح.. وتوزّع «كعك» على النزلاء

«الداخلية» تحتفل بعيد الفطر في مراكز الإصلاح.. وتوزّع «كعك» على النزلاء

نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة عيد الفطر داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت الفعاليات حضور عدد من شيوخ الأزهر ورجال الدين المسيحي لمشاركة النزلاء الاحتفال بالعيد، في أجواء تعكس التلاحم بين فئات المجتمع المصري.

تضمنت الاحتفالية توزيع «كعك العيد» من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء، في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تعزز قيم حقوق الإنسان.

وجرى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو الرئاسي، حيث أسفرت أعمال لجان فحص الملفات عن انطباق القرار على 2777 نزيلا ممن يستحقون الإفراج.

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم بالمبادرة التي أتاحت لذويهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، كما أعربوا عن تقديرهم لرئيس الجمهورية على هذه الخطوة الإنسانية.

تأتي الجهود ضمن حرص وزارة الداخلية على توفير الرعاية للنزلاء ودعم إعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وزارة الداخلية تحتفل بعيد الفطر بمراكز الإصلاح وتفرج عن 2,777 نزيلاً بالعفووزارة الداخلية تحتفل بعيد الفطر بمراكز الإصلاح وتفرج عن 2,777 نزيلاً بالعفووزارة الداخلية تحتفل بعيد الفطر بمراكز الإصلاح وتفرج عن 2,777 نزيلاً بالعفووزارة الداخلية تحتفل بعيد الفطر بمراكز الإصلاح وتفرج عن 2,777 نزيلاً بالعفو

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