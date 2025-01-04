رجال الشرطة يشاركون المواطنين احتفالات عيد الفطر ويوزعون الهدايا

رجال الشرطة يشاركون المواطنين احتفالات عيد الفطر ويوزعون الهدايا

رجال الشرطة يشاركون المواطنين احتفالات عيد الفطر ويوزعون الهدايا

حرص رجال الشرطة على مشاركة المواطنين مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مختلف الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وقاموا بتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعي بجانب المهام الأمنية.

لاقت هذه الخطوة استحسان المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال، ما يعزز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمجتمع.

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