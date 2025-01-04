ضبط سائق سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة مطموسة اللوحات المعدنية وبها زجاج ملون في الإسماعيلية.

وبعد الفحص والتحريات، تم ضبط السيارة وقائدها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واعترف بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم وضبط المخالفين.