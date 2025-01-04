مضيفو طيران يحذرون من خطورة تناول القهوة على متن الطائرة

كشف مضيو طيران عن السبب المثير للقلق الذي يجعل شرب القهوة على متن الطائرة خيارًا غير صحي، إذ حذر كيفن، مضيف طيران في إحدى شركات الطيران الأمريكية، الركاب عبر منشور على تيك توك، من تجنب طلب المشروبات الساخنة أثناء الرحلات الجوية، مشيرًا إلى أن طريقة تحضيرها قد تكون غير صحية للغاية.

جاء هذا التحذير ردًا على تحذير آخر من طيار، أكد فيه أن خزانات المياه المستخدمة لتحضير القهوة نادرًا ما يتم تنظيفها.

تحذير من شرب القهوة على متن الطائرة

مضيف الطيران أكد على خطورة شرب القهوة على متن الطائرات في مقطع فيديو شاركه عبر صفحته على منصة تيك توك، موضحًا أن المياه المستخدمة في تحضيرها تأتي من خزانات نادرًا ما يتم تنظيفها، مما يزيد من احتمالية نمو العفن والبكتيريا فيها، وقد أيد مضيف طيران آخر هذا التحذير، وكشف عن ممارسات غير صحية أخرى تتعلق بتنظيف أواني القهوة.

وأوضح مضيف الطيران أنّ أواني القهوة يتم تفريغها في مراحيض الطائرة، وليس في المصارف المخصصة لذلك، مما يعرضها لخطر التلوث، مشيرًا إلى أنّ المضيفين يضطرون إلى تقريب الأواني من المرحاض لتجنب إحداث فوضى، مما يزيد من احتمالية تلوثها ببقايا المرحاض.

وأكد المضيف أن هذه الممارسات شائعة بين مضيفي الطيران، وأنها ليست حالة استثنائية، ونتيجة لذلك، حذر المسافرين من شرب القهوة على متن الطائرات، نظرًا للمخاطر الصحية المحتملة.

مقطع الفيديو أثار قلق محبي القهوة

وأثار مضيف الطيران قلق المسافرين، موضحًا أن احتمال انتقال الجزيئات والبكتيريا من المرحاض إلى وعاء القهوة، ومن ثم إلى آلة صنع القهوة، يجعل شرب القهوة على متن الطائرة أمرًا غير مستحب، وأكد أنه لن يشرب القهوة العادية على متن الطائرة، إلا إذا كانت شركة الطيران تقدم قهوة إسبريسو.

حقق الفيديو الذي نشره المضيف أكثر من 726 ألف مشاهدة، وأثار استياء وقلق محبي القهوة الذين اعتادوا على تناولها أثناء الرحلات الجوية، وعبر العديد من المشاهدين عن صدمتهم، وأكدوا أنهم لن يشربوا القهوة على متن الطائرة مرة أخرى، وطالب البعض بضرورة تدخل الجهات التنظيمية للتحقيق في هذه الممارسات.

كما أكد مضيف طيران آخر صحة هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنهم ملزمون بتفريغ القهوة في المرحاض، وأن خزانات المياه في بعض الأحيان تكون ملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية، وقد عبر بعض المستخدمين عن استيائهم الشديد، ووصفوا الأمر بأنه «مقزز».