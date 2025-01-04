ياسمين صبري تقبل اعتذار محمد رمضان وتوقف إجراءات مقاضاته

أعلنت ياسمين صبري قبول اعتذار الفنان محمد رمضان، في الواقعة الأخيرة بينهما في إحدى المناسبات الرمضانية، وقررت وقف الإجراءات القانونية التي اتخذتها ضده وذلك وفق بيان صدر منذ قليل من مكتب المستشار طاهر الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية، محامي الفنانة.

سبب وقف الإجراءت القانونية ضد محمد رمضان

وأكد محامي ياسمين صبري أن رغبتها في وقف الإجراءات القانونية جاءت بعد اعتذار محمد رمضان لها وإرساله رسائل إليها ونشرها على منصاته الإلكترونية تفيد باعتذاره رسميًا عما بدر منه في حقها، وأنها قبلت اعتذاره حرصا منها على الروابط التي بينهما وعلى الزمالة الفنية ورسالة للتسامح في هذه الأيام المفترجة المباركة.

واقعة الخلاف بين محمد رمضان وياسمين صبري

وبحسب البيان الصادر عن مكتب محامي ياسمين صبري، فإن الإجراءات القانونية التي اتخذتها ياسمين في وقت سابق نتيجة تعدي «رمضان» عليها بالسب والقذف والتشهير وتداوله فيديو عبر حساباته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حصد ملايين المشاهدات، والذي يمثل جريمة جنائية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.