مشروع «مصري – تركي» مشترك لتطوير المُدرعة «فهد 300»

بدأت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، بالتعاون مع شركة «هافيلسان» التركية، مشروع جديد للتعاون المشترك في مجال صناعة المركبات المُدرعة، وهو التعاون الذي يستهدف إجراء تطبيقات على العربات المُدرعة المُنتجة داخل مصنع قادر، بما فيها العربة المُدرعة «فهد 300»، لزيادة قدراتها القتالية، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، والإمكانيات التصنيعية المتوفرة لدى الجانبين.

يأتي ذلك بعدما وقع مصنع «قادر» وشركة «هافيلسان» مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بحضور السفير التركي صالح موطلو سن، أخر الأسبوع الماضي.

ويقول الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، إن باكورة التعاون بين الجانبين سيعلن خلال فعاليات النسخة القادمة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2025»، والذي يتضمن تطبيقات على العربة المُدرعة المصرية «فهد 300»، موضحًا أن العربة لديها بالفعل أعلى مستوى حماية عالمي لمثيلاتها من العربات المُدرعة، ويستهدف التعاون مع «تركيا»، إضافة تطبيقات لزيادة قدرات المُدرعة القتالية.

ويوضح رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، في تصريح لـ«الوطن»، أن التحديثات المرتقبة للمُدرعة فهد، يتضمن إضافات تكنولوجية للمدرعة، بما فيه برج قتالي جديد، وإضافات تكنولوجية سيتم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر المقبل على هامش فعاليات معرض «إيديكس 2025».

ويشير الدكتور عمرو عبدالعزيز، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تعزيز التعاون مع شركة «هافيلسان»، باعتبارها أحد أكبر شركات الصناعات الدفاعية التركية؛ حيث سيبدأ التعاون من المنتج الرئيسي لمصنع قادر وهو المدرعة فهد، ثم سيتدرج ليشمل عربات مدرعة أخرى ينتجها المصنع، وصولاً لتصنيع مستقبلي مشترك.

يذكر أن الشركة التركية تُعتبر إحدى الشركات المتقدمة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجال الصناعات الدفاعية، لاستخدامات متنوعة، مثل الاستطلاع وتأمين الحدود في بيئات أرضية وظروف جوية متنوعة.

وقال السفير التركي لدى مصر، في بيان صادر عن شركة «هافيلسان»، إن مصنع قادر يمتلك إمكانيات صناعية متميزة، مزودة بقدرات تكنولوجية متقدمة ومعايير جودة تؤهل لتعزيز التعاون بين الجانبين باعتبارهما من كبريات المنشآت الصناعية بمجال التصنيع العسكري في مصر وتركيا، بما يمهد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بينهما.

وأعلن شيفكيت أونال، نائب المدير العام لشركة «هافيلسان»، عن استعداد شركته لنقل تكنولوجيا تصنيعية لمصنع قادر، فضلاً عن مشاركة الخبرات بين الجانبين، معبرًا عن فخره بالتعاون بين شركات الصناعات الدفاعية المصرية مثل مصنع قادر، والشركات التركية العاملة في نفس المجال، مثل «هافيلسان»، بما يصب في صالح تعزيز القدرات الدفاعية لكلا البلدين.