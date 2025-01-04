شاب يركض على جهاز المشي لمدة 24 ساعة متواصلة.. فيديو يكشف ما فعله بجسده

تعرض شاب يبلغ من العمر 23 عامًا لوعكة صحية خطيرة، إذ تعرض للانهيار مرتين وعانى من نزيف أنفي حاد، وفقدان مؤقت للقدرة على تحريك ساقيه، وذلك بعد إتمامه لتحدي لياقة بدنية شاق، وقد خاض الشاب، جو بريتشارد، هذا التحدي بهدف جمع التبرعات لمؤسسة خيرية تدعم مرضى التصلب الجانبي الضموري.

167 كيلومترًا على جهاز المشي

وتضمن التحدي ركض «بريتشارد» على جهاز المشي لمدة 24 ساعة متواصلة، إذ قطع مسافة قدرها 167 كيلومترًا، أي ما يعادل أربعة سباقات ماراثون أو المسافة بين مدينتي لندن وكاليه الفرنسية، وكل هذا في يوم واحد فقط، وفقًا لما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تمكن الشاب جو بريتشارد، البالغ من العمر 23 عامًا، من جمع مبلغ 4000 جنيه إسترليني من خلال تحديه الشاق، إذ نجح في الركض لمسافة 167 كيلومترًا على جهاز المشي لمدة 24 ساعة متواصلة، ولم يتوقف إلا لدخول المرحاض، وقد أقيم التحدي في حانة محلية، وحظي بتغطية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة من التحدي ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك.

@milepie 24hr Treadmill in a pub. 104.6 miles. Over £4K raised for My Name’5 Doddie foundation. ♬ original sound - Mile Pie

ويُظهر الفيديو الشاب العشريني وهو في حالة إعياء شديد، وشاحب الوجه، أثناء نقله إلى سيارة بعد انتهاء التحدي، وفي لحظة مؤثرة؛ فقد «بريتشارد» وعيه، قبل أن يستعيده بين ذراعي أفراد عائلته، وقد أثارت هذه اللحظات المؤلمة قلقًا واسعًا بين المشاهدين، الذين أشادوا في الوقت نفسه بإصرار الشاب وتفانيه في جمع التبرعات.

وبعد تعافيه من هذه المحنة، صرح بريتشارد بأنه شعر في البداية بأنه بخير، على الرغم من معاناته من بعض الاحتكاك المؤلم في فخذيه الداخليين.

بعد إتمام تحديه الشاق، بدأ الشاب جو بريتشارد يعاني من آثار الإرهاق الشديد، حيث لم يتمكن من تحريك ساقيه أو الوقوف عليهما، وعندما حاول الذهاب إلى الحديقة رفقة أصدقائه، شعر بدوار شديد وغثيان، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية، إذ فقد وعيه وبصره داخل الحمام، وجرى نقله إلى المنزل وهو في حالة إعياء شديد، وبعد ساعة من الراحة، حاول النهوض للاستحمام، لكن حالته كانت لا تزال حرجة.