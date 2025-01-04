البيت الأبيض يعلن عن تحرك تاريخي لترامب غدا.. رسوم جمركية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ تحركًا تاريخيًا غدًا الأربعاء، 2 أبريل الجاري، لتحسين المنافسة الأمريكية، فيما يتعلق بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هذا اليوم سوف يُسجل باعتباره أحد أهم الأيام في التاريخ الأمريكي الحديث، فيما وصف بأنه «يوم التحرير».

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: لدينا أفضل قاعدة مستهلكين

وأضافت «ليفيت»: «لقد كانت بلادنا واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، ولدينا بلا شك، أفضل قاعدة مستهلكين».

وأكدت أن العديد من الدول الأجنبية أغلقت أسواقها أمام صادراتنا، ووصفت ذلك بأنه «ظلمٌ جوهري»، مضيفة أن الافتقار إلى المعاملة بالمثل يساهم في العجز التجاري السنوي الكبير والمستمر الذي أدى إلى تدمير صناعاتنا واستنزاف القوى العاملة الرئيسية، كما تعهدت بأن أيام ما أطلقت عليه «النهب» التي تعرضت لها الولايات المتحدة قد انتهت.

لكن حتى الآن، لا يُعرف الكثير من تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ غدًا، لكن من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض والرئيس الأمريكي عن تفاصيلها خلال الساعات المقبلة.