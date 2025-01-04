خدمات الحكومة للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.. قرارات ومزايا

تفاصيل كثيرة وخدمات يحملها قرار موافقة مجلس النواب المصري على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة واختصاصاته، حيث من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.

العمالة غير المنتظمة وفوائد إنشاء الصندوق

أبرز مزايا وفوئد انشاء صندوق للعمالة الغير منتظمة الذي وافق عليه مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية: