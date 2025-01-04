خدمات الحكومة للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.. قرارات ومزايا
خدمات الحكومة للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.. قرارات ومزايا
تفاصيل كثيرة وخدمات يحملها قرار موافقة مجلس النواب المصري على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة واختصاصاته، حيث من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية.
العمالة غير المنتظمة وفوائد إنشاء الصندوق
أبرز مزايا وفوئد انشاء صندوق للعمالة الغير منتظمة الذي وافق عليه مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية:
** دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
** تقديم البرامج الثقافية والرياضية
** إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا،
** صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
**المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي
** المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
** تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
** إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
** تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
**المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي
** المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
** دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
**المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
** إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
** إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة الغير منتظمة ، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي.