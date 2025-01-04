ريهام عبد الغفور: فوزي بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان جبر كبير من الله

أعربت الفنانة ريهام عبدالغفور عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان، عن دورها بمسلسل «ظلم المصطبة»، مؤكدة أنه جبر كبير من الله، كما توجهت بالشكر إلى المخرج هاني خليفة لاختياره لها لهذا الدور، معبرة عن سعادتها بالمشروع ككل وبالعمل مع زملائها الذين وصفتهم بالمميزين.

تدربت على اللهجة بشكل مكثف

قالت «عبد الغفور» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة» عبر قناة DMC، اليوم، أنها تدربت على اللهجة بمسلسل «ظلم المصطبة» بشكل مكثف، حيث عقدت عددًا من جلسات العمل مع مصحح اللهجة محمود إسماعيل لإتقانها، مؤكدة أنها بذلت كل ما في وسعها لذلك.

تمثل عالمًا مختلفًا بالنسبة لها

أضافت الفنانة ريهام عبدالغفور أنها تحمست للقصة منذ البداية، لأنها تمثل عالمًا مختلفًا بسبب العادات والتقاليد التي لم تكن تعرف عنها شيئًا، مشيدة بفريق العمل الذي وصفته بالمحترف، مشيرة إلى أن إياد نصار بدأ مشواره الفني معها، كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع بسمة وبقية فريق العمل.