«في شرع مين؟».. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان زفاف

روجت الفنانة بسمة بوسيل في الساعات الماضية لأغنيتها الجديدة «في شرع مين» من خلال نشر صورة وفيديو بفستان زفاف، أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها حول فكرة الزواج مرة أخرى، لكنها حسمت هذا الجدل بصدور أغنيتها الجديدة وكانت ترتدي فيها نفس الفستان ونشرتها عبر صفحتها الرسمية على «يوتيوب».

بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان زفاف

وظهرت بسمة بوسيل في التريلر الرسمي للأغنية قبل طرحها بفستان زفاف أثار جدل واسع بين متابعيها معتقدين أنه زفافها، لكنها حسمت الجدل بصدور الأغنية رسميًا خلال الساعات الماضية عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان «في شرع مين».

تفاصيل أغنية بسمة بوسيل الجديدة

أغينة بسمة بوسيل « في شرع مين» من كلمات أدهم معتز، ألحان محمد عبد المجيد، موسيقى مؤمن ياسر، ميكساج مصطفى رؤوف، وكلماتها كالتالي:

ده في شرع مين.

إن انت توجع قلبي و افضل اتفرج.

لأ دة انت فعلا بتهرج.

ماهو مين يشوف موته بعينيه.

يفضل ثابت ولا يتحرك.

في كدابين لكن في زيك كدبهم بيفوق حده.

قَفَلِت بيبانك و اتسدوا.

يا خسارة اللي ببني فيه.

وفي ثانية جيت انت تهده.

يذكر أن آخر أعمال بسمة بوسيل الغنائية كانت أغنية «لأا ثواني» التي طرحتها في يناير الماضي، من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.