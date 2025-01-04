الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتناولان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتناولان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يتناولان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأمريكي هنأ السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، مشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.

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