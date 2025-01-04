أكرم حسني: بشكر ربنا على نجاح مسلسل «الكابتن»

علق الفنان أكرم حسني، على حصد مسلسل «الكابتن» المركز الأول ضمن المنافسة مع المسلسلات الكوميدية، والرابع على منصة Watch It بشكل عام خلال موسم دراما رمضان 2025.

فكرة مسلسل الكابتن تحتوي على حجم كبير من الفانتازيا

قال الفنان أكرم حسني، إن فكرة مسلسل الكابتن تحتوي على حجم كبير من الفانتزيا، وأنها وقت أن تم العرض عليه كان يعمل في «مكتوب عليا» والتي أيضا تحتوي على فنتازيا، موضحا أنه يحب الأعمال التي يخلق منها حالة من الضحك والهزار وفي ذات الوقت تكون بها معاني لطيفة يتم مناقشتها.

أضاف الفنان أكرم حسني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، اليوم الإثنين، أنه سعيد بالعمل مع كوكبة من ألعم النجوم اللذين شاركوا في مسلسل «الكابتن»، قائلا :« انا بشكر ربنا على النجاح اللي حققناه».

أبطال مسلسل «الكابتن»

الجدير بالذكر أن مسلسل «الكابتن» من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، وئام مجدي، سامي مغاوري، سوسن بدر، أحمد الرافعي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.