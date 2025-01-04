المخرج محمد ناير عن فكرة مسلسل «أثينا»: استلهمتها من قصة شاب

وأضاف أن يحيى إسماعيل وريهام حجاج عرضا عليهما الفكرة، وأصبح لديهم قناعة بتقديمها، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل أن ينال الموضوع اهتمامهما، حيث كان هناك لحظة صمت بينهما وكأن الحديث سينتقل إلى موضوع آخر، لكنهما تشحمسا للفكرة وخاضوا التجربة.

وأكد أنه لم تكن لديه تخوفات بشأن تقبل الجمهور للعمل، مشددًا على أنه كان يركز على تقديم أفضل ما لديهم، خاصة مع وجود ممثلين كبار وشباب طموحين لديهم اطلاع واسع، مما جعلهم أكثر معرفة بالموضوع، ورأى أن الجميع كان لديه إقبال وشغف تجاه العمل.

أبطال مسلسل أثينا

شارك في بطولة مسلسل أثينا نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مجدي، نبيل عيسى، وسوسن بدر، كما يتكون العمل من 15 حلقة فقط، وسيتم عرضه عبر قناة الحياة خلال شهر رمضان المقبل، بينما تستمر الفنانة ريهام حجاج، والفنان نبيل عيسى، في تصوير مشاهدهما ضمن أحداث المسلسل، ويجمع بين شخصيتيهما في العمل قصة حب، إذ يساعد نبيل عيسى ريهام حجاج في عالم البرمجة والتكنولوجيا.