وفاء عامر: مسلسل الأميرة ظل حيطة يناقش المشكلات الزوجية ويكشف الشخصيات «التوكسيك»

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن كواليس دورها في مسلسل الأميرة - ظل حيطة، موضحة أن كثير من الناس لا يدركون طبيعة الشخصية السامة «التوكسيك»، وأن جميع البشر معرضون للإصابة بالمرض النفسي.

شخصية وفاء عامر في الأميرة - ظل حيطة

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج «العيد فرحة» عبر قناة dmc، اليوم، أن كل أم تختلف عن الأخرى، مشيرة إلى أن الأم التي قدمت شخصيتها كانت تتصرف دون أن تفهم طبيعة الأمور، وكانت دائما تقدم الأعذار، مؤكدة أن المسلسل يسلط الضوء على مشكلات العلاقات الزوجية وكيفية التعامل معها.