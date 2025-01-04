نصائح للحصول على مكياج طبيعي.. ملامح هادئة وجميلة

نصائح للحصول على مكياج طبيعي.. ملامح هادئة وجميلة

نصائح للحصول على مكياج طبيعي.. ملامح هادئة وجميلة

تحاول بعض الفتيات والسيدات وضع مكياج مناسب، بحيث تظل ملامحهن طبيعية قدر المستطاع، لكن بعضهن قد لا يدركن أن تحقيق تلك الغاية، يرجع ذلك إلى الطريقة نفسها، لذا فإن هناك بعض النصائح يجب باتباعها، للحصول على مظهر طبيعي.

وأشارت خبيرة التجميل شانتيل بيكر، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى بعض النصائح يمكن اتباعها للحصول على «مكياج» طبيعي، كالتالي:

موضة مكياج الصيف

نصائح للحصول على مكياج طبيعي

  • يجب وضع البرايمر أولاً على البشرة، لأنه يساعد على تنعيم المسام والتجاعيد، وبالتالي يعطي مظهرًا جيدًا.
  • تعد أهم نصيحة عند وضع «الميك أب»، هي اختيار لون كريم يناسب البشرة، حتى لا يحدث تناقض بين لون الوجه ولون الجسم، لذا يمكن تجربة المنتج قبل شرائه، باختباره على اليد إذا كان نفس اللون يمكن شرائه، أما إذا كان مختلفًا تمامًا يجب الابتعاد عنه.
  • وهناك نصيحة لا يشترط القيام بها، وهي وضع بعض من قطرات الزيت، مثل زيت جوز الهند، إلى كريم الأساس وخلطهما جيدًا، إذ يعطي نتيجة أفضل على الوجه.
  • في حالة استخدام خافي العيوب يجب وضعه فوق كريم الأساس، ويمكن مزجهم على البشرة باستخدام أصابع اليد وليس الفرشاة.
  • ينصح بوضع «كونسيلر» تحت العينين، خاصة إذا كان هناك هالات سوداء، ويجب اختيار منتجًا أكثر سماكة وكثافة في القوام، إذ يكون لديه القدرة على إخفاء الخطوط الدقيقة حول العينين.

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