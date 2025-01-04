نصائح للحصول على مكياج طبيعي.. ملامح هادئة وجميلة

تحاول بعض الفتيات والسيدات وضع مكياج مناسب، بحيث تظل ملامحهن طبيعية قدر المستطاع، لكن بعضهن قد لا يدركن أن تحقيق تلك الغاية، يرجع ذلك إلى الطريقة نفسها، لذا فإن هناك بعض النصائح يجب باتباعها، للحصول على مظهر طبيعي.

وأشارت خبيرة التجميل شانتيل بيكر، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى بعض النصائح يمكن اتباعها للحصول على «مكياج» طبيعي، كالتالي:

نصائح للحصول على مكياج طبيعي