4 أفلام أجنبية جديدة في أسبوع العيد.. رعب وأكشن وكوميديا

شهر أبريل 2025 مليء بالأفلام من مختلف التصنيفات التي ستُعرض في دور العرض السينمائي على مدار الشهر، لا سيما أسبوع العيد، إذ يحمل عددا من المفاجآت بالنسبة للأفلام الصادرة في السينما العالمية، من بينها نسخة رعب من ميكي ماوس، وفيلم مبني على لعبة فيديو شهيرة، وكوميديا ​​رعب، وفيلم مصاص دماء، وفق موقع «screenrant» البريطاني.

4 أفلام أجنبية جديدة في أسبوع العيد أبرزها Screamboat

فيلم Screamboat ينضم إلى فئة الرعب الكوميدي من إخراج ستيفن لامورتي، وهو جزء من سلسلة أفلام الرعب المستوحاة من الفيلم القصير «Steamboat Willie»، ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة ليلية على متن عبّارة في مدينة نيويورك، حيث يعيش الركاب كابوسًا حقيقيًا، من بينهم خمسة أصدقاء، جميعهم مستوحون من أميرات ديزني الشهيرات، ويصادفون فأرًا قاتلًا وشريرًا، سيكون متاحًا في السينما بداية من اليوم 2 أبريل 2025 ثالث أيام العيد.

A Minecraft

ومن أفلام أسبوع العيد ماين كرافت، هو أحدث فيلم مقتبس من لعبة فيديو، من إخراج جاريد هيس، الفيلم مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة «ماين كرافت» الصادرة عام 2011، ويضم طاقمًا من النجوم.

يروي الفيلم قصة جاريت جامع القمامة (جيسون موموا)، وهنري (سيباستيان هانسن)، وناتالي (إيما مايرز)، وداون (دانييل بروكس)، وهم 4 أشخاص منبوذين يُسحبون فجأة عبر بوابة إلى العالم العلوي، أرض عجائب غريبة ومكعبة تزدهر بالخيال، لكن العودة إلى عالم البشر لن تكون سهلة، يعرض في السينما يوم 4 أبريل خامس أيام العيد.

Freaky Tales

في 4 أبريل يصدر Freaky Tales، فيلم أكشن من تأليف وإخراج آنا بودن وريان فليك، ويروي قصة شرطي فاسد، ونجم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وثنائي راب، ومحصل ديون، ومراهقين من أتباع البانك.

Hell of a Summer

يصدر فيلم Hell of a Summer في 4 أبريل ايضًا، وهو فيلم رعب كوميدي من إخراج فين وولفهارد وبيلي بيرك، الذين يشاركان في بطولته، ويأخذ الفيلم الجمهور إلى مخيم باينواي، حيث يُجهّز المرشدون كل شيء في الليلة التي تسبق وصول المخيمين.