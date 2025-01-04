ياسمين عبد العزيز تحتفي بنجاح مسلسل وتقابل حبيب.. «الحمدلله تصويت الجمهور»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها بعد تصويت الجمهور والنقاد عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب، للاحتفال بنجاح المسلسل الرمضاني مع متابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ياسمين عبد العزيز تحتفي بنجاح مسلسل وتقابل حبيب

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة من حصولها على جائزة النقاد للدراما العربية، بتصويت الجمهور عن دورها في مسلسل وتقابل حبيب، وعلقت عليها: «الحمدلله تصويت الجمهور الحقيقي الحمدلله»، وهنأها المتابعون على نجاح المسلسل في التعليقات.

وكتب أحد المتابعين على منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز: «أنتِ رقم واحد طول عمرك، وما بتتقارني بحدا، إلك مكان لوحدك ونجاحك حقيقي بدون مسابقات ولا دعايات»، بينما كتب آخر: «ألف مبروك يا أشطر وأفضل نجمه، استمتعنا معاكي في وتقابل حبيب كان مسلسل تحفة، كل حاجة كانت تجنن استمتعنا معاكم ووحشتونا يا أجمل مسلسل في رمضان 2025».

مسلسل وتقابل حبيب

عُرض مسلسل وتقابل حبيب ضمن السباق الرمضاني 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا ونيكول سابا وصلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.