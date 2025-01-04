3 ماسكات طبيعية مناسبة للبشرة الدهنية.. مكونات بسيطة ونتيجة مذهلة

تحتاج الفتيات والنساء خلال شهر العيد إلى ماسكات طبيعية يمكن إتباعها في المنزل، لترطيب البشرة الدهنية، بدلًا من شراء الكريمات باهظة الثمن، والتي تحتاج إلى وقت طويل للحصول على نتيجة جيدة، لذا يمكن اعتماد 3 وصفات سحرية بمكونات بسيطة ومتوفرة، بحسب موقع «Healthine».

ماسك زيت جوز الهند والسكر البني

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة سكر بني.

الخطوات:

في طبق تخلط 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من السكر البني، ثم تدليك الوجه بحركات دائرية لبضع دقائق، ويترك حتى يجف تمامًا، ثم يشطف بالمياه، ويكرر مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

ماسك الأفوكادو والبيض

المكونات:

حبة أفوكادو.

رشة خل.

بياض بيضة.

الخطوات:

لتحضير ماسك الأفوكادو والبيض، يتم خلط حبة أفوكادو مع رشة خل وبياض بيضة، ثم يوضع على البشرة ويتم توزيعه بشكل جيد، ويترك لعدة دقائق حتى يجف تمامًا، ثم يشطف بالمياه، ويستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

ماسك الموز والزبادي

المكونات:

موزة مستوية أو عادية.

علبة من الزبادي أو ملعقة كبيرة زبادي.

الخطوات:

في طبق توضع موزة وعلبة صغيرة من الزبادي، ويتم خلط المكونات جيدًا، ثم توضع على الوجه، ويترك حتى يجف تمامًا، لمدة من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ويكرر من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.