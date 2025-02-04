الاحتلال الإسرائيلي يلغي الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

كشف مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، أن تل أبيب ألغت الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد من فرض إدارة ترامب رسومًا مضادة على الشركاء التجاريين في أنحاء العالم، حسبما أوردت «القاهرة الإخبارية».

إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ هذه الخطوة ما زالت بحاجة إلى توقيع نهائي من وزير الاقتصاد نير بركات، ومن اللجنة المالية في البرلمان، وكلاهما متوقع، لكن بمجرد الانتهاء من ذلك سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات من الولايات المتحدة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 34 مليار دولار في عام 2024.

وأضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع بركات ووزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش، أن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية هو خطوة أخرى لفتح السوق أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكلفة المعيشة.

وتابع نتنياهو: «إضافة إلى الفوائد الاقتصادية للاقتصاد ومواطني إسرائيل، ستمكننا الخطوة الحالية من تعزيز التحالف والعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه، قال «بركات» إن إلغاء الرسوم الجمركية خطوة مكملة للعلاقات التجارية الثنائية، مشيرًا إلى أنها «ستعزز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر في المستقبل».

تعاون اقتصادي بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عامًا، ونحو 98% من السلع الواردة من الولايات المتحدة معفاة من الضرائب.

وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن تحصيل الرسوم الجمركية من الواردات الأمريكية، خاصة في القطاع الزراعي، يبلغ نحو 42 مليون شيكل ما يعادل 11.3 مليون دولار سنويًا.

ووقع «سموتريتش» في وقت سابق على أمر بإنهاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وكتب إلى بركات ووزير الزراعة آفي ديختر يطلب منهما دعم هذه الخطوة.

وحث «سموتريتش» الوزيرين على التنسيق السريع مع الجهات الأمريكية المعنية لتنفيذ الإعفاء من الرسوم الجمركية؛ لتجنب العواقب المحتملة على الواردات الإسرائيلية، لأن رسوم ترامب ستفرض على «الدول الصديقة والعدوة» على حد سواء.

وقال: «الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة خطوة مهمة في حماية الاقتصاد الإسرائيلي في فترة حساسة وتعزز العلاقات الاقتصادية مع أهم حليف لنا، الولايات المتحدة».