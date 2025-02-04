موعد زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة

تظل زيادة المرتبات من القرارات المنتظرة من العاملين في الدولة، بعدما أعلن وزير المالية عن موعد تطبيق زيادة أجور العاملين بداية من يوليو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

زيادة المرتبات

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، صرّح بأن زيادة المرتبات ستشمل العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية، أكد «كجوك» في تصريحات له، زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، من السادسة حتى الممتازة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأوضح وزير المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري.

يذكر أنّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.