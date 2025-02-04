موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة عيد الفطر 2025

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد انتظام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025، وفقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تمديد الإجازة ليوم إضافي في بعض الجامعات

وكشفت بعض الجامعات عن تمديد الإجازة ليوم إضافي، لتنتهي غدًا الخميس، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، مع مراعاة الوحدات والقطاعات التي تمنح الإجازة بالتناوب في جامعات عين شمس وأسيوط.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها ومعاهدها إجازة يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، استكمالًا لإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ / 2025م، على أن يُحتسب يوم الخميس من رصيد الإجازات الاعتيادية.

إجازة عيد الفطر في الجامعات

وأكد القرار أنه يمكن لعمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتناسب مع ظروف العمل خلال تلك الأيام.

من جانبه، أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها إجازة يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025، استكمالًا لإجازة عيد الفطر، مع احتساب هذا اليوم من رصيد الإجازات الاعتيادية.

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