بعد عقد قرانهما.. من هي مريم عامر زوجة البطل الأوليمبي أحمد الجندي؟

عقد أحمد الجندي، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، قرانه على زميلته السابقة مريم عامر خلال الساعات الماضية، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء، وتواجد في الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

معلومات عن مريم عامر

وتفاعل الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مع حفل عقد قران أحمد الجندي على مريم عامر، ولذلك نستعرض في هذا التقرير من هي مريم عامر وفقا للحساب الخاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»:

من مواليد شهر يونيو 2002

تدرس في كلية الطب جامعة عين شمس عام 2020

احتفلت بخطبتها على البطل المصري أحمد الجندي في نوفمبر 2023

إحدى بطلات العالم في الخماسي الحديث

حصلت على الميدالية الفضية في منافسات التتابع المختلط في بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث التي استضافتها مصر عام 2017.

نجحت عام 2015 في أن تحتل المركز الرابع بمنافسات الخماسي الحديث ببطولة كأس أوروبا للشباب تحت 18 سنة

في عام 2016 شاركت المنتخب القومي في بطولة العالم للشباب بأيرلندا، إذ حصل المنتخب الوطني للشابات في هذه البطولة على فضية الفرق.

تم تصنيفها رقم 1 عالميًا في تصنيف YOG للخماسي عام 2018

احتلت المركز الأول في المبارزة محليًا تحت 17 سنة

كانت مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم في الأرجنتين عام 2018.

واستطاعت مريم أن تخطف قلوب رواد موقع التواصل الاجتماعي عندما ظهرت بعد فوز خطيبها أحمد الجندي بأولمبياد باريس وكانت علامات السعادة تسيطر عليها، إذ أن نظراتها في هذه اللحظة أثبتت مدى الفخر الذي تحمله لشريك حياتها البطل الأولمبي، لتخطف حينها أنظار الجميع.



