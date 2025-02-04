فوز باحثة مصرية بجائزة أفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر باتحاد الجامعات العربية

فوز باحثة مصرية بجائزة أفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر باتحاد الجامعات العربية

فوز باحثة مصرية بجائزة أفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر باتحاد الجامعات العربية

قدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للباحثة أمنية السيد شلبي بكلية الطب الببطري، بمناسبة فوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير لعام 2025 في العلوم الأساسية والتطبيقية بمجال الاقتصاد الأخضر وتأثيره على صحة الإنسان، وجاءت الرسالة بعنوان

Ameliorative effect of selenium loaded chitosan nanoparticles on some organs of female rats exposed to silver nanoparticle

تكريم الباحثة أمينة السيد عن رسالتها

وتلقى الدكتور عبدالصادق خطابا من الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، مهنئا جامعة القاهرة بفوز الباحثة بالجائزة، إذ سيتم تكريمها ضمن فعاليات المؤتمر العام للاتحاد في دورته الـ57، يومي 23 و24 أبريل الجاري، والذي تستضيفه الجامعة الدولية بالكويت.

الرسالة تناولت موضوعًا مهما حول استخدام جزيئات الفضة النانونية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الإنجاز يعكس تميز باحثي جامعة القاهرة، وقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات العلمية، مشيرا إلى أن رسالة الباحثة تناولت موضوعًا بالغ الأهمية حول استخدام جزيئات الفضة النانونية في مجالات مختلفة، وخلصت الرسالة إلى ضرورة الاستخدام الحذر لهذه الجزيئات للحد من المخاطر الصحية، إلى جانب تطوير تركيبة مبتكرة تجمع بين جزيئات الفضة النانونية والشيتوزان المحمل بالسلينيوم، مما يفتح آفاقًا جديدة في صناعات مواد التغليف الغذائية وفي التطبيقات الطبية.

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