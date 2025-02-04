أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تحديثًا في أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-4-2025 مقابل الجنيه المصري، حيث سجَّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

وأشارت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تفاصيل التحديث الجديد في أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-4-2025 في مصر، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجَّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

سجَّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 54.22 جنيه للشراء و54.66 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 54.45 جنيه للشراء و54.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجَّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 65.10 جنيه للشراء، و65.50 جنيه للبيع.

سجَّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 65.02 جنيه للشراء و65.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجَّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجَّل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 13.42 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.