رابط التقديم في مسابقة مساعد معلم بالأزهر الشريف.. قدم الآن

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن 4474 فرصة وظيفية جديدة ضمن مسابقة حديثة تستهدف تعيين معلم مساعد رياض أطفال بالمدارس الأزهرية في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي هذه المبادرة وفقًا لعدد من المعايير والشروط الواضحة والمُعلنة، وذلك بناءً على الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية





رابط التقديم في مسابقة مساعد معلم بالأزهر الشريف

وتأتي هذه المسابقة الجديدة لتعيين 4474 ألف مساعد، معلم على مستوي الإدارت التعليمية بالازهر الشريف في جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث يستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، ويكون التقديم إليكترونيا فقط عبر بوابة الوظائف.

موعد التقديم في وظائف الأزهر الشريف

وأوضح الجهاز في المنشور الصادر عنه، أن التقديم في مسابقة مساعد معلم رياض أطفال بالازهر الشريف، سيبدأ من17 أبريل المقبل، حتى يوم 30 من نفس الشهر.

شروط وظائف الأزهر الشريف

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما



- مؤهل عال-تربية رياض أطفال



- مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة



- مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة



- مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال



- مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال



- مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة



- مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)





- التقدير لا يقل عن مقبول