«كامل العدد».. افتتاح مسرحية «مملكة الحواديت» بالمسرح القومي للطفل

افتتح المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مسرحية العرائس «مملكة الحواديت» أمس مع رفع لافتة كامل العدد، حيث امتلأ المسرح عن آخره، وامتلأت جنبات المسرح وطرقاته بالأطفال، ما اضطر الإدارة للاعتذار عن استقبال المشاهدين واستقبال الحجز لعرض اليوم التالي.

مسرحية مملكة الحواديث

المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، وبطولة مها أحمد، ووائل عوني، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، غناء فريق غني، والذي يستمر عرضه يوميا خلال أيام عيد الفطر المبارك الساعة السابعة مساء.

وشهد المسرح تفاعلا كبيرا من الأطفال مع الفنانة مها أحمد، في عودة جديدة للمسرح بعد غياب سنوات، والتي تتواصل مع الجمهور بشكل مباشر وتسألهم التفكير في حلول لمساعدة الخير للانتصار على الشر في بداية المسرحية، وفي نهايتها تطلب منهم أن يستعدوا لمحاربة الشر لأنهم أبطال الحواديت القادمة.

تدور المسرحية في إطار خيالي فانتازي

تدور أحداث المسرحية في إطار خيالي فانتازي، عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد الجوكر خادم الشر في المملكة، الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر، فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر، لكن الملكة شهرزاد تختار أحد أبطال الحواديت والتي كانت مفاجأة للأطفال وتفاعلوا معها ومع أغنيتها التي تم إنتاجها خصيصا، لإنقاذ المملكة من خلال مجموعة من المغامرات والصراعات في أشهر حواديت الأطفال الطيبة، بعد أن يقلبها الشرير رأسا على عقب.

المسرحية بطولة وفاء عبدالله، وإيهاب ناصر، وريم طارق، وشهد حمدي، وكنزي عزت، ومهاب شريف، وأحمد مهاب، ويوسف هادي، والطفل يوسف وليد، والطفلة زينة مصطفى.

يذكر أنّ المسرحية ضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ديكور هبة عبد الحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبد المحسن، مكياج روبي مهاب، استعراضات علي جيمي، مخرج منفذ إبراهيم الزهيري، مساعدا الإخراج نيرمين عبد العزيز، وعلي عماد، تصوير فوتوغرافيا عادل صبري.