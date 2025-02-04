«الصايم يرفع إيده».. شهادات تقدير للأطفال على صوم رمضان: فرحة وتشجيع

أطفال صغار ترتسم على وجوههم الفرحة، يحملون شهادات تقدير منحها لهم مسجد المرسي التابع لإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في أيام العيد، الذي لم يجد أبلغ من تقديم شهادات تقدير إلى الأطفال لصيامهم شهر رمضان الكريم كاملاً، تحفيزاً لهم على مواصلة الصيام خلال الأعوام المقبلة.

شهادات تقدير للأطفال على صوم رمضان

«يسر إدارة مسجد المرسى منح هذه الشهادة إلى البطل.. وذلك تقديرا لصيامه شهر رمضان كاملاً، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليُمن والبركات»، عبارات تضمّنتها شهادات التقدير التي تم منحها إلى الأطفال المتردّدين على المسجد.

يحكي الدكتور محمود عثمان، أحد رواد مسجد المرسي، عن الفكرة لـ«الوطن»: «بعد رمضان قرّرنا نعمل شهادات تقدير علشان نكرّم الأطفال الصائمين، خاصةً اللي بيصوموا لأول مرة اللي اجتهدوا واتعلموا الصبر على العبادات، وده علشان نشجّعهم على الصيام ونفرحهم، وبدأنا نوزع الشهادات في أيام العيد».

شهادات التقدير أدخلت الفرح والسرور على قلوب عشرات الأطفال من أبناء بيلا، حسب «عثمان»: «كل الأطفال بقت تحضر إلى المسجد علشان تستلم شهاداتها بنفسها، والشهادات دى مطبوعة بالجهود الذاتية مننا في بعضنا، وبنحاول نسيب ذكرى حلوة في نفوس الصغار».

«عبدالمطلب»: دايما بنحاول نفرّح الأطفال ونشجّعهم

ليست المرة الأولى التى يقوم فيها مسجد المرسي بمنح شهادات التقدير لهؤلاء الأشبال، وفقاً لما ذكره خالد عبدالمطلب، أحد رواد المسجد: «إحنا دايماً بنحاول نفرّح الأطفال ونشجّعهم من خلال مسابقات حفظ القرآن الكريم وغيرها من المسابقات اللي بيتم من خلالها توزيع الجوائز التشجيعية عليهم وإدخال البهجة على الأطفال وأسرهم، واحنا بقالنا كام سنة بنوزّع شهادات التقدير على الأطفال الصائمين، وقبل كده عملنا جوائز تشجيعية للأطفال الملتزمين بأداء الصلوات الخمس في مواعيدها، وإن شاء الله نستمر في تشجيع الأطفال علشان نحبّبهم فى العبادات والفرائض».

فرحة غامرة انتابت الأطفال بعد تسلم شهادات التقدير، ومن بينهم الطفل محمود إيهاب: «فرحان إني أخدت شهادة تقدير، لأنى صُمت شهر رمضان كامل، وبإذن الله السنة الجاية أصوم بردو، الصيام جميل وأنا باحب شهر رمضان».