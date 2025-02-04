وزير المالية: نمد يد الثقة للمجتمع الضريبي.. وأولويتنا رضاء الممولين

وزير المالية: نمد يد الثقة للمجتمع الضريبي.. وأولويتنا رضاء الممولين

وزير المالية: نمد يد الثقة للمجتمع الضريبي.. وأولويتنا رضاء الممولين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ الوزارة تمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، والأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.

تطبيق التسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك خلال حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية: «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أنّ التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وتابع موجّهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.

وقال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنّ النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أنّ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.

الانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية

وأشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أنّ لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية إلى آفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».

وأعرب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومي، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.

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