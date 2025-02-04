تفاعل كبير مع خاصية صور الذكاء الاصطناعي الجديدة.. هل تكون متاحة للجميع؟

قوة إبداعية هائلة ابتكرتها شركة OpenAI بعد طرحها خلال الأيام القليلة الماضية خاصية منشئ صور الذكاء الاصطناعي، والتي أحدثت تفاعلا كبيرا مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات منها هل تكون هذه الميزة متاحة للجميع أم لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة من شات جي بي تي.

إمكانية توليد صور الذكاء الاصطناعي مجانا

وفي هذا الشأن، كشف «سام ألتمان» الرئيس التنفيدي لشركة OpenAI عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن مولد صور الذكاء الاصطناعي متاح الآن لجميع المستخدمين بعد أن كانت هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة من شات جي بي تي، وفقا لما ذكره موقع تك كرانش.

وتابع أنه على الرغم أن ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي ستكون متاحة للجميع، إلا أن من غير الواضح عدد الصور الممكنة لمستخدمي النسخة المجانية، إذ أنه في الأسبوع الماضي ذكر ألتمان أن قد يكون الحد الأقصي للنسخة المجانية 3 صور يوميا.

وقال متحدث باسم شركة OpenAI إن جميع هذه الصور تحتوي على بيانات وصفية تشير لى أن «تشات جي بي تي» هو من أنشأها، وأن الشركة تتخذ إجراءات في حال انتهاك الصور لإرشاداتها.

خطوات إنشاء صور الذكاء الاصطناعي بحساب مجاني