بعد انتشار حوادثها.. كيف تحمي نفسك من هجوم الحيوانات المفترسة؟

بعد انتشار حوادث افتراس الحيوانات المفترسة، سواء في السيرك أو حدائق الحيوان، بات من الضروري اتباع بعض التعليمات من أجل تقليل خطر الحوادث من هذا النوع، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي من شأنها حمايتك.

كيف تحمي نفسك من هجوم الحيوانات المفترسة؟

عند مهاجمة حيوان مفترس لك، يجب عليك التصرف بسرعة وهدوء لزيادة فرص نجاتك، فالخوف قد يزيد من خطر الهجوم، لذلك حاول أن تتنفس بعمق وتحافظ على هدوئك قدر الإمكان، وذلك وفقًا لموقع «World Animal Protection».

وبحسب الموقع، من الضروري عدم اتخاذ أي خطوات سريعة أو متهورة، مثل الركض، الذي فقد يحفز الحيوان على مطاردتك، بدلاً من ذلك، حاول أن تبدو كبيرًا وقويًا وارفع ذراعيك، أو افتح معطفك، أو استخدم أي شيء يمكنك استخدامه لزيادة حجمك الظاهري.

كما يجب أن تتحدث بصوت عال وحازم، وذلك من خلال استخدم صوت عميق وقوي للتحدث إلى الحيوان، وقد يساعد ذلك في إخافته، ومن الضروري أيضًا عدم النظر مباشرة في عيني الحيوان، فقد يعتبر ذلك تحديًا، وبدلاً من ذلك انظر إليه بشكل جانبي.

خطوات مهمة للحفاظ على حياتك حال مهاجمة حيوان مفترس

ووفقا للموقع، يجب أن تتحرك ببطء وأن تتراجع، ولا تدير ظهرك للحيوان، فالتحرك ببطء إلى الخلف مع الحفاظ على مواجهته سيقلل من خطر افتراسك من قبل الحيوان، خاصة أنك تتابع تحركاته بشكل مستمر.

كما يجب استخدم أي شيء كسلاح إذا كان لديك عصا، حجر، أو أي شيء آخر، استخدمه للدفاع عن نفسك، واستهدف عيون الحيوان أو أنفه، فهما أكثر المناطق حساسية.

إذا لم يكن هناك خيار آخر، قاتل بكل قوتك. استخدم أي شيء يمكنك استخدامه لضرب الحيوان، وحاول استهداف المناطق الحساسة مثل العينين والأنف، واستمر في القتال حتى يتركك الحيوان أو تصل المساعدة.

أما أفضل طريقة لتجنب مهاجمة حيوان مفترس فهي اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب الاقتراب من الحيوانات البرية، ولا تطعمها، وكن حذرًا في المناطق التي يعرف بوجود حيوانات مفترسة فيها.