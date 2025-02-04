حقيقة انتشار فيروس قاتل في روسيا.. يشبه كورونا ويسبب سعال الدم

حالة من القلق انتابت الملايين حول العالم بعد التقارير التي خرجت لتؤكد معاناة روسيا من انتشار كبير لفيروس قاتل يشبه فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عام 2020 ليتوفى على أثره الآلاف حول العالم، الأمر الذي جعل السلطات الروسية تصدر ردودًا رسمية على هذا التكهنات التي أثارت الذعر.

حقيقة انتشار فيروس قاتل في روسيا

ونفت السلطات الروسية التقارير المتداولة حول ظهور فيروس مجهول يتسبب في أعراض تنفسية حادة تشمل سعالًا مصحوبًا بالدم وحمى شديدة لفترات طويلة، وأكد المسؤولون الروس أنه لم يتم اكتشاف أي مسببات أمراض جديدة في البلاد، وذلك ردًا على التكهنات المتزايدة التي أثارت قلقًا واسعًا، بحسب موقع «thehealthsite».

السلطات الروسية تنفي انتشار أي فيروسات

بدأت التقارير حول الفيروس المجهول بالانتشار من إعلان عبر قناة SHOT، التي ذكرت أن العديد من المرضى في مدن روسية مختلفة يعانون من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وآلام في الجسم وسعال شديد استمر لأسابيع، وأشار الأطباء في التقارير الأولية إلى أنهم صنفوا هذه الحالات على أنها عدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي غير محددة المصدر، حيث جاءت نتائج اختبارات هؤلاء المرضى سلبية لفيروسات الإنفلونزا A وB وفيروس SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19.

كما زعمت التقارير أن الأطباء قاموا بتدوين السبب في السجلات الطبية على أنه عدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي غير محددة المصدر، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذا المرض، إلا أن السلطات الروسية سارعت إلى دحض هذه الادعاءات، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي فيروس مجهول الهوية يتسبب في هذه الأعراض التنفسية الحادة في البلاد.

وأكد المسؤولون أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض جديدة، ورفضوا بشكل قاطع مزاعم تفشي أي مرض غامض. وصرحوا قائلين: «لا يوجد دليل على انتشار فيروس جديد أو مجهول الهوية في البلاد».