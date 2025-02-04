بعد تناول الرنجة والفسيخ.. مشروبات تساعد على تنظيف المعدة والتخلص من الحموضة

بين أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تتربع على الموائد المصرية أكلات تقليدية يأتي في مقدمتها الرنجة والفسيخ، يحملان معهما مذاقا فريدا ولكن يشتركان في طبيعتهما المالحة التي قد تسبب لبعض الأشخاص شعورًا بالحموضة وعدم الارتياح في المعدة، ولأن الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومتعة الاحتفال وجهان لعملة واحدة، نستعرض مجموعة من المشروبات التي تساهم في تنظيف المعدة وتخفيف الحموضة.

مشروبات تساعد على التخلص من الحموضة

هناك العديد من المشروبات التي يجب على الأشخاص تناولها بعد الرنجة والفسيخ لأنها تساعد على تنظيف المعدة من البكتيريا وأيضا تخفف من الحموضة ومنها الشاي الأخضر فهو يعد أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على التخلص من السموم وتطهيره بعد تناول أكلة الرنجة والفسيخ، لذلك يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر بعدها، بحسب تصريحات الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس لـ«الوطن».

ومن ضمن المشروبات التي تساعد على التخلص من حموضة المعدة بعد تناول الفسيخ والرنجة هي عصير برتقال، إذ أنه يساهم في تخلص الجسم من السموم، وذلك نظرا لاحتوائه على فيتامين أ.

عصير ليمون بالنعناع من ضمن المشروبات التي تساعد على تخفيف حموضة المعدة بعد تناول الرنجة والفسيخ، وذلك لأنه يحسّن من عمل الجهاز الهضمي، نظرا لاحتوائه على ألياف غذائية مهمة لعملية الهضم، وهو ما يساعد في هضم الرنجة والفسيخ بعد تناولها.

فوائد عصير الجزر في تطهير المعدة

وعلى الجانب الأخر هناك بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة منها عصير الجزر وذلك لأنه يحتوي على ألياف لتنظيف البطن وتطهيرها ويعالج الانتفاخات والمغص، وهو مضاد حيوي مدمر لبكتريا الأمعاء، ويخلص الجسم من الالتهابات المعوية وقرحة المعدة وفقا لما ذكره موقع «ذا هيلث».