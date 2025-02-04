«يتصدر التريند».. إشادة جماهيرية بفيلم 6 أيام لآية سماحة وأحمد مالك

«يتصدر التريند».. إشادة جماهيرية بفيلم 6 أيام لآية سماحة وأحمد مالك

«يتصدر التريند».. إشادة جماهيرية بفيلم 6 أيام لآية سماحة وأحمد مالك

خلال الساعات الأخيرة انتشرت ردود فعل إيجابية حول فيلم 6 أيام، والذي يلعب بطولته أحمد مالك وآية سماحة، ورغم أنه ليس من الأعمال المشاركة في سباق عيد الفطر، إلا أن العديد على منصات التواصل الاجتماعي أشادوا بأجواء الفيلم الرومانسية، والتي تحدث عنها أبطال العمل في وقت سابق في برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس.

فيلم 6 أيام لـ آية سماحة وأحمد مالك يتصدر التريند

من بين الأفلام التي عليها إقبال وحصلت على إشادة جماهيرية خلال الساعات الأخيرة فيلم 6 أيام لـ آية سماحة وأحمد مالك، حيث رأى البعض أنه من أفضل الأفلام التي عرضت مؤخرًا، فيما أشاد آخرون بالأداء التمثيلي المتوازن لـ أحمد مالك وآية سماحة خاصة أن القصة تدور حولهما، وينضم الفيلم الذي بدأ عرضه في 15 يناير 2025 لفئة الأفلام الرومانسية، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

وتدور قصة فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية اللذين يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فُرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته.

ماذا قال أحمد مالك عن الفيلم؟

قال الفنان أحمد مالك في تصريحات سابقة لـ الإعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة عن فيلم 6 أيام إنه كان يتنمى المشاركة في عمل رومانسي، موضحًا:«كنت قاعد مع المخرج كريم شعبان وأنا معجب بأفلامه الروائية القصيرة، وهو مخرج حساس جدا قولت له ياريس أنا نفسي أعمل فيلم رومانسي قالي وانا كمان، قولت له نفسي اعمل فيلم رومانسي عن الحب على مدار الزمن عشان احنا بنختلف مع الزمن، قولت له تفتكر مين قالي وائل حمدي واتعاونت معاه في فيلم هيبتا، إحنا اديناله الفكرة وخلقلنا القصة دي».

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