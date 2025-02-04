«الحماية المدنية» تنقذ مواطنا تعرض لأزمة صحية وتنقله إلى المستشفى

في إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة، استجابت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة بمحل سكنه في دائرة قسم شرطة بدر.

على الفور، انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتبين إصابته بحالة إعياء شديدة واستلقائه خلف باب شقته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

لاقى هذا التدخل السريع استحسان المواطن والأهالي الذين توجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة والحرص على سلامة المواطنين.