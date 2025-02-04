عرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي في السيدة زينب ضمن احتفالات عيد الفطر

عرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي في السيدة زينب ضمن احتفالات عيد الفطر

عرض فني لفرقة أطفال أوبرا عربي في السيدة زينب ضمن احتفالات عيد الفطر

تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عرضا فنيا ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشهد اليوم عرضا فنيا فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، ويتضمن مجموعة متميزة من الفقرات الفنية تتنوع ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على هذه الفنون من الاندثار.

فرقة «أطفال أوبرا عربي»

فرقة «أطفال أوبرا عربي» تابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتتكون من 35 طفلا، وتم اعتمادها من قِبل هيئة قصور الثقافة عام 2023، كفرقة لإعادة إحياء التراث من خلال تقديم قوالب فنية إلى الجمهور بشكل جديد يحاكي فكرة العمل الأصلي، وشاركت في كثير المحافل والمهرجانات المحلية.

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