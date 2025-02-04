ارتفاع اعداد المسافرين والسائحين بمطار القاهرة الدولي خلال ثالث أيام عيد الفطر

شهد مطار القاهرة الدولي نموًا ملحوظًا في حركة الطيران والركاب خلال مارس الجاري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عدد الركاب مليونان و198 ألفًا، و881 راكبًا، بينما بلغ إجمالي عدد الرحلات 18 ألفًا و154 رحلة، منها 9 آلاف و59 رحلة سفر، فيما بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج على متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات مليون و199 ألفًا و989 راكبًا، على متن 9 آلاف و95 رحلة جوية، بنسبة زيادة قدرها 2% في إجمالي عدد الرحلات و7% في إجمالي عدد المسافرين و2% في رحلات السفر و8% في عدد الركاب القادمين من الخارج و2% في رحلات الوصول عن نفس الفترة من شهر مارس 2024، مايؤكد أن مطار القاهرة الدولي يشهد زيادة في الحركة الركابية والجوية بشكل دائم، وقدرة المطار علي استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة ٠

شركة ميناء القاهرة تشارك المسافرين فرحتهم بعيد الفطر

وفي سياق متصل، شهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم أجواء إحتفالية مع الركاب ، وقدم فريق من الإدارة العامة للعلاقات العامه والمراسم بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل ، بتهنئة الركاب بحلول عيد الفطر المبارك ومشاركتهم مظاهر الإحتفال وتوزيع كعك العيد علي المسافرين وحرصت إداره الإعلام والنشر، بقيادة حنان بدور علي توثيق الإحتفالية التي شهدها المطار بالصوت والصورة لتوثيق أجواء الفرحة بين المسافرين.



كان المحاسب مجدى إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، شدد على ضرورة الالتزام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين والسائحين خلال فترة وجودهم بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني واللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.