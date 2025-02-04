الأردن يدين اقتحام بن جفير المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي

الأردن يدين اقتحام بن جفير المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي

الأردن يدين اقتحام بن جفير المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي

أدان الأردن اقتحام بن جفير المسجد الأقصى، واعتبره تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
وكانت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة، أعلنت أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق طواقمها في رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهادهم جميعا، ورفع عدد الضحايا في صفوف طواقم الدفاع المدني بسبب الحرب الإسرائيلية إلى 110 شهداء.

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